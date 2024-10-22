Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da dini nikahla yaşadığı kadını sokakta tabancayla öldürdü; cinayet anı kamerada

        DİYARBAKIR'da A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da dini nikahla yaşadığı kadını sokakta tabancayla öldürdü; cinayet anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da A.Ş., dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Evin Demirtaş’ı (47), sokakta tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Olay öncesi A.Ş.’nin yaklaşık 2 saat Demirtaş’ın geçeceği sokak üzerindeki bir kahvehanede beklediği ortaya çıkarken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı. İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı. Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı. Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.’nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı. Saldırgan A.Ş., olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirtaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Bu arada A.Ş.’nin kıraathanede beklediği ve Demirtaş’a peş peşe ateş ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü
        Diyarbakır'da kontrollü yıkım sırasında 8 katlı bina çöktü
        Diyarbakır'daki Amida Höyük'te 5 bin yıllık mühür bulundu
        Diyarbakır'daki Amida Höyük'te 5 bin yıllık mühür bulundu
        Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda silindirik mühür bulundu
        Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda silindirik mühür bulundu
        Şehit oğlundan "FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez" mesaj...
        Şehit oğlundan "FETÖ mensuplarının kökü kurutulmadıkça acımız bitmez" mesaj...
        Malatyalı ev kadını Diyarbakır'ın ücra köşesindeki kazıda gönüllü iz sürüyo...
        Malatyalı ev kadını Diyarbakır'ın ücra köşesindeki kazıda gönüllü iz sürüyo...
        Mezrada büyüdü, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girdi
        Mezrada büyüdü, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girdi