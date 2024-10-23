Özel: Kürtlerin sorunları bir kişinin konuşmasıyla değil, masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecek (4)

'ANKARA'YADÖNÜYORUZ'

Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra kent konseyi toplantısına katılmak üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) geldi. Özel'i DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindekiler karşıladı. Özel, kentteki programına eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte toplantı düzenledi. Toplantının ardından konuşan Özel, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından programlarını yarıda kestiğini belirterek, "Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 6 günlük bir program için dünden itibaren Diyarbakır'daydık ve yarından itibaren Batman, Mardin diye devam edip, en son Van'da programımızı tamamlamayı düşünüyorduk. Bugün belediye ziyareti sırasında canlı yayında iletilen bir notla, Kahramankazan'daki terörist saldırıdan haberdar olduk. Devam eden programımız buradaydı. Burada sanayi odasının ev sahipliğinde kent konseyinin mensupları bizi bekliyordu. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız Mehmet Kaya bize bir toplantı salonu tahsis etti. Buradaki heyetle bir toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ankara'daki MYK üyelerimiz de genel sekreterimizin çağrısıyla toplandılar. Durumu kavramaya çalıştık, o sırada İçişleri Bakanımızla da telefonla görüştük. Kendisi bana, onların açıklamasını beklediğimiz için o bilgi bizde kaldı ama kaybın 4 kişi olduğunu, 14 yaralı olduğunu, rehine operasyonunun herhangi bir zarar görmeden tamamlandığını paylaştı. Bu şartlar altında, hem heyetimizin görüşü o yönde, bundan sonra bu siyasi geziyi sürdürmek olanaklı değil. Ankara'ya dönüyoruz. Buradan havalimanına geçiyoruz ve ilk uçakla dönüyoruz. Bu süre zarfında kent konseyinin kıymetli üyeleriyle de toplantımız bittikten sonra planladığımızdan kısa da olsa görüş alış verişinde bulunduk. Tabi gündemimiz bugünkü terör saldırısı ve terörün amaçlarından başkası değildi. Biz terör kimden gelirse gelsin, ne amaçla yapılırsa yapılsın, terörü lanetliyoruz. Bizim bütün beklentimiz hem terörün Türkiye gündeminden çıkması hem de Diyarbakır'da da bugün çokça karşılaştığımız gibi, 'Hiç bir şey istemiyorum, eşit yurttaşlık istiyorum. Herkes gibi eşit olmak istiyorum' diyen ve buna isyan eden kimsenin ne Diyarbakır'da, ne Muş'ta, ne Van'da ne büyükşehirlerin kenar mahallelerinde kalmaması" dedi.