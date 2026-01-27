Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere" yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 2,5 kilogram esrar ve 100 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.