Nevzat Bahtiyar için mahkeme, barodan avukat talep etti; ağabey ve baba için de zorla getirilme kararı

DİYARBAKIR’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili iddianameyi kabul eden mahkeme, dosyada avukatı bulunmayan Nevzat Bahtiyar için, zorunlu müdafi görevlendirilmesi için yazı yazdı. Mahkeme ayrıca, aralarında ağabey Baran Güran’ın da olduğu tanıklar ve bazı tutuklu sanıkların beyanlarının tespiti ve baba Arif Güran’ın müşteki olarak sisteme kaydı ile haklarında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.