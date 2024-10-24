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        Evlat nöbetindeki aileler, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan aileler, Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını lanetledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:50
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        Evlat nöbetindeki aileler, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
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        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan aileler, Ankara’daki Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını lanetledi. Aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, “Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak terörü lanetliyoruz” dedi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 377 ailenin dönüşümlü olarak 1879 gündür sürdürdüğü nöbette bugüne kadar 56 aile, çocuklarına kavuştu. Aileler, dün Ankara’da TUSAŞ’a yapılan ve 5 kişinin şehit edildiği terör saldırısını kınadı. Aileler adına açıklama yapan ve 9 yıl önce henüz 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, terör örgütüne karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, “Gördüğünüz gibi yıllardır millettin kanını döken hain terör örgütü PKK maalesef bir kez daha kirli yüzünü göstermiştir. Ankara TUSAŞ’a yapılan saldırıda şehit edilen kardeşlerimize buradan Allah’tan rahmet diliyoruz ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Biz evlat nöbeti tutan aileler olarak burada azimle terörle mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Terör örgütü PKK bunu bilsin ki tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tekrar tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz ve tüm yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak bir kez daha terörü lanetliyoruz” dedi.

        OĞLUNA ‘TESLİM OL’ ÇAĞRISINDA BULUNDU

        Oğlu Özkan’a da teslim olma çağrısında bulunan Aydın, “Oğlum Özkan da beni görüyor ve duyuyorsa, oğlum biz bu vatanın evlatlarıyız. Sizi orada kandırıyorlar. Sizi orada mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Gelin devletimizin şevketli kollarına teslim olun. Bakın 56 arkadaşınız aslında anne ve babalarının kucağına teslim oldu. Siz de gelin artık bu hasretlik bitsin. Evladım gelene kadar bu mücadeleme devam edeceğim ve biz anne babalar olarak burada kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz” diye konuştu.

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