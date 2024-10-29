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        Diyarbakır'da, surlardan düşen 12 yaşındaki Zeynep Nursima, öldü

        DİYARBAKIR'da, tarihi sularda dengesini kaybedip 12 metre yükseklikten düşen Zeynep Nursima Tümen (12), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:00
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        Diyarbakır'da, surlardan düşen 12 yaşındaki Zeynep Nursima, öldü
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        DİYARBAKIR’da, tarihi sularda dengesini kaybedip 12 metre yükseklikten düşen Zeynep Nursima Tümen (12), hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Sur ilçesindeki UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların bulunduğu Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde meydana geldi. Van’dan ailesiyle gezmeye gelen Zeynep Nursima Tümen, çıktığı yaklaşık 12 metrelik surlardan dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Nursima, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tümen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zeynep Nursima’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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