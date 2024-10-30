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        Liseli 3 kız okul çıkışı arkadaşlarını darbedip, cep telefonu kamerasıyla kaydetti

        DİYARBAKIR'da lise öğrencisi 3 kız, okul çıkışı yaşıtları olan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 30.10.2024 - 18:25
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        Liseli 3 kız okul çıkışı arkadaşlarını darbedip, cep telefonu kamerasıyla kaydetti
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        DİYARBAKIR'da lise öğrencisi 3 kız, okul çıkışı yaşıtları olan K.K. (14) isimli kız öğrenciyi darbedip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve isimleri öğrenilemeyen 3 kız öğrenci, okul çıkışı yaşıtları olan K.K. isimli kız öğrenciyi, okula 200 metre mesafedeki bir ara sokağa götürdü. Taraflar arasındaki tartışmanın ardından öğrencilerden 2'si, K.K.'yı darbetti. Diğer kız öğrenci ise akran zorbalığı yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        K.K. tedavisinin ardından şikayetçi olurken, kaçan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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