Drift yapıp makas attığı anları sosyal medyada paylaşan sürücüye gözaltı
DİYARBAKIR'da otomobiliyle drift yapıp makas atan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.
DİYARBAKIR'da otomobiliyle drift yapıp makas atan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.E.B., gözaltına alındı.
Sosyal medyada, bir sürücünün trafikte tehlike oluşturan ihlallerinin paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, araç sürücüsünün M.E.B. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.E.B., videoların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Ehliyetinin bir süre önce iptal edildiği de belirlenen sürücüye 'Drift atmak', 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak', 'Makas atmak' ve 'Diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarından adli ve idari işlemler uygulandı.
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