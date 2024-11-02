Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla bedeni ikiye bölündü

        DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla bedeni ikiye bölündü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı M.D. (56), yaşamını yitirdi. M.D.'nin bedeni bel kısmından ikiye bölünürken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Kırsal Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.E. yönetimindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. isimli erkek yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan M.D. yaşamını yitirirken, bedeni ise bel kısmından ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.D.’nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Otomobil sürücüsü T.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan müthiş geri dönüş!
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Hatay'daki yangın sürüyor
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi; o anlar kame...
        Şakalaşırken arkadaşının ittiği çocuğun ayağını otomobil ezdi; o anlar kame...
        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 6 şüpheliye gözaltı
        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 6 şüpheliye gözaltı
        DEM Parti'li Bakırhan: Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden...
        DEM Parti'li Bakırhan: Bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden...
        Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya...
        Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti