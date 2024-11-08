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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (3)

        ARİFGÜRAN HASTANEYE KALDIRILDIDiyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada baba Arif Güran, duruşmada fenalaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:55
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        Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (3)
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        ARİFGÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

        Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada baba Arif Güran, duruşmada fenalaştı. Salondan çıkarılan Güran, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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