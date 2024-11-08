Narin Güran cinayetinde, 4 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 2'nci gün (3)
ARİFGÜRAN HASTANEYE KALDIRILDIDiyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada baba Arif Güran, duruşmada fenalaştı.
ARİFGÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada baba Arif Güran, duruşmada fenalaştı. Salondan çıkarılan Güran, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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