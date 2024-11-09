Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü: 0- 0

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar, Nkoulou, (Dk. 46 Veli Çetin), Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 72 Oktay Aydın), Cassubie , Lourenço, Adama Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 87 Yakal Taylan)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Caulker, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş, Traore (Dk. 79 Yılmaz Basravi ), Erkam Develi, Rroca, (DK.66 Oğuzhan Ayaydın ), Uğur Kaan Yıldız, Abazaj (Dk. 90 Ali Dere), Camara, (Dk.79 Dembele)

LİGDE arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırıp hafta başında Servet Çetin ile anlaşan Amed Sportif Faaliyetler, ligin 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak puan dağıtmaya devam etti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçtan gol sesi çıkmayınca taraflar 0-0’lık sonuçla puanları paylaştı. Bu sonucun ardından yeşil-kırmızılı ekip, puanını 14’e yükseltirken, Başkent temsilcisi ise 15’e çıkarttı.