Pencereden düşüp, ağır yaralandı

Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif B., dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Ağır yaralanan Muhammed Zaif B., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Zaif B.'nin hayati tehlikesi sürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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