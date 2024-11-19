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        Pencereden düşüp, ağır yaralandı

        DİYARBAKIR'da hava almak için açtığı pencereden düşen Muhammed Zaif B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:45
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        Pencereden düşüp, ağır yaralandı
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        DİYARBAKIR'da hava almak için açtığı pencereden düşen Muhammed Zaif B. (65), ağır yaralandı.

        Olay, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif B., dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Ağır yaralanan Muhammed Zaif B., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Zaif B.'nin hayati tehlikesi sürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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