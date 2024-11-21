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        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat temsil edecek

        DİYARBAKIR'da öldürülen Narin Güran'ın (8) cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı, anlaştığı Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi avukatı Ali Eryılmaz temsil edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:35
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        Narin cinayetinde cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar'ı, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat temsil edecek
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        DİYARBAKIR'da öldürülen Narin Güran’ın (8) cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ı, anlaştığı Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi avukatı Ali Eryılmaz temsil edecek.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

        Salim Güran’ın avukatlarından Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “19 Kasım itibarıyla Nevzat Bahtiyar’ı Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi temsil etmeye başladı. Savunma hakkı kutsaldır bir sözümüz yok. Ancak ilk duruşmadan sonra durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi görünüyor” dedi.

        Bahtiyar’ın anlaştığı avukatın, Ankara 2’nci Barosu’ndan Ali Eryılmaz olduğu öğrenildi.

        Mahkeme, Nevzat Bahtiyar için zorunlu müdafi talep etmişti. Bunun üzerine ilk duruşmada Bahtiyar’ı Diyarbakır Barosu’nun atadığı Avukat Elif Karakoyun temsil etmişti.

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