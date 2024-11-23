Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
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DİYARBAKIR'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı
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