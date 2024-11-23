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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül

        D

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:50
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA muhabirine fotoğraf dalında ödül
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        DİYARBAKIR'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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