İnşaatın 13'üncü katından düşen işçi öldü
DİYARBAKIR'daçalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen Engin Gündüz (43), hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR'daçalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen Engin Gündüz (43), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Engin Gündüz, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Gündüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, Gündüz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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