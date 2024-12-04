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        Diyarbakır'da DEM Parti'li belediyelerde 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi

        DİYARBAKIR'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) belediyeler tarafından 532 kişiye, işten çıkarılma tebligatı gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:20
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        Diyarbakır'da DEM Parti'li belediyelerde 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi
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        DİYARBAKIR’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) belediyeler tarafından 532 kişiye, işten çıkarılma tebligatı gönderildi. İşçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından, DEM Parti’li belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildi. İşten çıkarılanlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması düzenleyerek karara tepki gösterdi. Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, AK Parti'nin ilçe başkanları ve sendika üyeleri ile işçiler katıldı.

        Daha önce belediyelerden işten çıkarılanların 161 gündür Büyükşehir Belediyesi önünde sürdürdüğü eylem çadırında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemimizin 161’inci gününde emek ve ekmek mücadelesi verdiğimiz çadırdan zorbalara ve despot uygulamalarına karşı sesimizi ve sözümüzü yükseltmeye devam ediyoruz. DEM’li belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 778’e ulaştı. Bununla yetinmeyen DEM’li belediyeler, kıyımın yönünü sözleşmeli personellere de çevirerek 330’u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 532 kişiye işten çıkarılma tebligatlarını ulaştırmış oldu. Ayrıca 478 Sözleşmeli personel için ayrı bir kıyım dalgası için yeni bir hazırlığa girişilmiş durumda. İşten çıkarmalar hususunda gözlerini karartan DEM’li yöneticiler Engelliler Günü’nde engelli bir vatandaşımızı işten çıkararak mağduriyet üretmede ulaştıkları hışım seviyesini göstermiş oldular. İdeolojik saiklerle yapılan bu zulüm karşısında sapsarı kesilen, bağdaşık sözde emek örgütlerinin sessiz bir tutum içinde onayladığı bu duruma en güçlü itirazlarımızı yapmaya, hukuku işletmeye devam edeceğiz. Alın terini ideolojilere, siyasi görüşlere kurban edilecek kadar ucuz görenler gün gelir yaptıklarının hesabını bu halkın vicdanlarından yükselen itirazlarla ödemek durumunda kalırlar” dedi.

        ‘DEM’Lİ BELEDİYE YÖNETİMLERİ, İŞÇİYİ EKMEĞİNDEN, AŞINDAN VE ONURUNDAN ETMEKTEDİR’

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ise işten çıkarılmaların hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Meydanlarda, ‘İşçi sınıfı buradan ayrılmadan biz de buradan ayrılmayacağız’ diyerek masallar anlatan DEM’li belediye yönetimleri, bugün işçiyi ekmeğinden, aşından ve onurundan etmektedir. Halkımıza verdikleri sözleri çiğneyerek, mazbatalarını aldıkları gün samimiyetsizliklerinin gerçek yüzünü ortaya koymuşlardır. Mazbatayı alır almaz, bir zamanlar kardeş bildikleri işçileri ötekileştirerek, onları işten çıkaran bu zihniyet, halkın vicdanında büyük bir yara açmıştır. Göreve geldikleri ilk andan itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan emekçilere yönelik başlatılan haksız uygulamalar, vicdanları derinden yaralamış ve halkımızın adalet duygusunu zedelemiştir. Son olarak, sözleşmeli personelin işten çıkarılmasıyla ilgili alınan kararlar, belediyenin insan kaynağı planlamasında yaptığı hataların faturasını emekçilere kesmesiyle sonuçlanmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine dayandırılan bu sözleşme yenilememe kararları, hukukun ve iş barışının ruhuna tamamen aykırıdır. Sözleşmeli personel olarak yıllarca özveriyle çalışan emekçilerin, belediyeye kattıkları değer göz ardı edilerek hiçbir gerekçe sunulmadan ya da göstermelik bahanelerle işten çıkarılması, kurumsal bir liyakat ve adalet anlayışının olmadığını açıkça ortaya koymaktadır” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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