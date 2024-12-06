3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi. Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.

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