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        3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:45
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        3 gündür kayıp olan Edanur aranıyor
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        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce evlerinden çıktıktan sonra haber alınmayan Edanur Güler (14) için arama çalışması başlatıldı.

        Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 3 gün önce evinden çıkan Edanur Güler evine dönmedi. Ailesi, Güler’i kendi imkanlarıyla aradı ama sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin Edanur’u arama çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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