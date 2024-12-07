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        Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

        SANATÇIMahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık (99), Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:45
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        Mahsun Kırmızıgül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        SANATÇIMahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık (99), Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı. Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.

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