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        TIR'ın fırlayan tekeri, karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

        DİYARBAKIR'da, TIR'ın fırlayan tekeri karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:10
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        TIR'ın fırlayan tekeri, karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü: 1 ölü
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        DİYARBAKIR’da, TIR’ın fırlayan tekeri karşı yöndeki otomobilin üzerine düştü. Kazada, Erhan Tatar (30), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolu Alabal mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR’ın fırlayan tekeri, karşı yöne geçip İstanbul’dan Van’a giden B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına düştü. Kazada ön yolcu koltuğunda oturan Erhan Tatar, ağır yaralandı. TIR şoförü uzaklaşırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Tatar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan Tatar’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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