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        Depremde 60 kişinin öldüğü binanın davasında gerekçeli karar: Müteahhit, bilinçli taksirle hareket etti

        DİYARBAKIR'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı Yoldaş Apartmanı davasının tutuklu sanığı müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:15
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        Depremde 60 kişinin öldüğü binanın davasında gerekçeli karar: Müteahhit, bilinçli taksirle hareket etti
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        DİYARBAKIR'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı Yoldaş Apartmanı davasının tutuklu sanığı müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, “Binada olması gereken şartları taşımadığı için sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği mahkememizce kabul edilmiştir” denildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 60 kişi hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, binanın müteahhidi tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş hakkında dava açıldı.

        MÜTEAHHİT SADULLAH YOLDAŞ’A, 16 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

        İddianamede, 1994’te yapılan Yoldaş Apartmanı'nın bodrum, zemin, 8 normal ve 1 teras olmak üzere 11 kattan oluştuğu ve toplam inşaat alanının 5 bin 946 metrekare olduğu, müteahhit Sadullah Yoldaş'ın 60 kişinin ölümü ve 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu belirtilerek, “Şüpheli Sadullah Yoldaş'ın, elverişsiz malzeme kullanarak, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina yaparak insanların ikametlerine tahsis etmek suretiyle, her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da sonucu öngörmüş olmasına rağmen eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla 60 kişinin ölümünden, 9 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur’ denildi.

        Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül’de görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmazken; avukatlar, depremde yaralananlar ve ölenlerin yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına karar verdi.

        ‘RUHSATSIZ, PROJESİZ VE KAÇAK OLARAK İNŞA EDİLDİ, MÜTEAHHİT SORUMLU’

        Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı. Bilirkişi raporuna da yer verildiği kararda, müteahhit Yoldaş’ın, binanın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, “Yoldaş Apartmanı'nın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaatı yapan bina müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

        ‘MÜTEAHHİT, BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAREKET ETTİ’

        Sanık müteahhit Yoldaş’ın inşaatı tamamlayarak kaçak, projesiz ve ruhsatsız olarak apartmandaki daireleri kat sahiplerine teslim ettiği belirtilen kararda, “Malzeme özelliklerinde yetersizlikler ile uygulama ve işçilik hatalarının bulunduğu, bu eksikliğe rağmen yüksek katlı yapılması karşısında yıkılan binada sanığın kusurlu olduğu kabul edilmiştir. Sanık söz konusu binanın kaçak, ruhsatsız ve projesiz olduğunu bildiği ve kat sahiplerine teslim ederek eyleminin sonuçlarını ön gördüğü halde gerekli dikkat ve özeni göstermemiştir. Yoldaş Apartmanı'nın normal binada olması gereken şartları taşımadığı için sanığın bilinçli taksirle hareket ettiği mahkememizce kabul edilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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