Banyoya götürmek istedikleri odun sobası devrilince yangın çıktı

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23’üncü Sokak’taki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede, öğleden sonra, Muhyettin Tekin ve eşi, yanan odun sobasını banyoya götürmek istedi. Bu sırada devrilen soba nedeniyle yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen Tekin çiftinin yardımına, komşuları yetişti. Çift dışarı çıkarılırken, yangın söndürülemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri, adrese sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.