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        Kıraathanede silahlı kavga: 1 ölü

        DİYARBAKIR'da, Canlı Hayvan Borsası'nda kavga eden ve gittikleri bir kıraathanede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Seyfettin Tunçel (27) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:28
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        Kıraathanede silahlı kavga: 1 ölü
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        DİYARBAKIR’da, Canlı Hayvan Borsası'nda kavga eden ve gittikleri bir kıraathanede karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Seyfettin Tunçel (27) hayatını kaybetti.

        Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’ndeki Canlı Hayvan Borsası'nda sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi darbedilip hafif yaralandı.

        Daha sonra Bağlar ilçesi Sento Caddesi’ndeki kıraathanede karşılaşan taraflar arasında burada da kavga çıktı. Bir kişi, yanında getirdiği tabancayla Seyfettin Tunçel’e ateş edip yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tunçel, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seyfettin Tunçel, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Tunçel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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