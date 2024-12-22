Diyarbakır'daki tarihi eserlerin restorasyonunda kadın eli

DİYARBAKIR’da, içinde 14 tescilli yapı olan İçkale Müze Kompleksi’nde 136 bine yakın eser bulunuyor. Eserler, Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile müzede görevli restoratörler tarafından 3 ayda bir kontrol ediliyor. Korozyona uğrayan eserler restoratörler Emine Çelik ile Helin Çetin tarafından restore ediliyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki içerisinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı bulunan, 2006-2014 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkede 136 bine yakın eser bulunuyor. Bunlardan 1615’i teşhir salonlarında sergileniyor. Diğer eserler de depoda muhafaza ediliyor. Eserler, Diyarbakır Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile müzede görevli restoratörler tarafından 3 ayda bir kontrol ediliyor. Korozyona uğrayan bronz, demir, kemik ve tekstil eserlerse seçilerek restoratörler Emine Çelik ile Helin Çetin tarafından restore ediliyor.

‘KADINLAR İNCE İŞLERDEN DAHA İYİ ANLIYOR’ Emine Çelik, 2024’te 87 tarihi eseri kendilerinin restore ettiğini belirterek, “2014 yılından beri restoratör olarak aktif bir şeklide çalışmaktayım. Biz burada eser restorasyonu yapıyoruz. Diyarbakır Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile beraber 3 ayda bir depo ve teşhir eserlerine koordineli bir şekilde bakıyoruz. Restorasyona ihtiyaç olan eserleri beraber seçiyoruz. Seçtikten sonra da bunların envanterleri belirleniyor. Belirlendikten sonra genel müdürlükten onay alıyoruz. Onaylar alındıktan sonra eserlerin bir kısmı laboratuvara gönderiliyor. Biz de burada peyderpey yapıyoruz. Bunların 87 tanesini biz burada yaptık. Eserler eğer depodan geldiyse restorasyon çalışmalarından sonra tekrar oraya teslim ediliyor. Teşhirden geldiyse işlemlerinin ardından tekrar teşhire bırakılıyor. İkimizin de bayan olması bizim için çok çok iyi, çünkü birbirimizi iyi anlıyoruz ve birçok işin üstesinden rahat gelebiliyoruz. İşimiz sabır isteyen bir iş, bu konuda kadınlar gerçekten iyi oluyor. Kadınlar ince işlerden daha iyi anlıyorlar” dedi.