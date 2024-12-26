Narin Güran cinayetinde 4 sanık, ikinci kez hakim karşısında (7)

'İNKARETTİĞİ İÇİN AĞABEYİM TOKAT ATTI'

Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında, tanık olarak dinlenen Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., çoban A.A. ve Narin'in amcası Erhan Güran'ın ifadelerinin ardından, Baba Arif Güran dinlendi. Mahkeme başkanının tanık beyanlarına söyleyeceği veya araştırılmasını istediği bir şeyin olup olmadığını sorması üzerine Arif Güran, "O videoda ben de vardım. Yemeğe gittik. 'A.A. orada olduğu için biz A.A.'yı çağırın' dedik. O adam, sabit. Akşam 6,5’ta köye girdiği için kimi gördüğünü sormak için çağırdık. A.A. ile konuştuğumuzda inkar etti, ağabeyim de bir-iki tokat vurdu" dedi.

'KAMERANIN BOZULMASI O GÜNE Mİ DENK GELDİ?' Oğlu Enes'in neden olmadığı sorusuna ise "Aile komple toplanacak diye bir şey planlanmadığı için Enes de yoktu. Oraya yemeğe gittik, özellikle planlanmış bir toplantıya değil. Benim kızım gitmiş, ruhum gitmiş. 'Allah için çağırın, benim kızımla ilgili bilgi versin' dedim. Ama maalesef kimse görmemiş kızımı. Bütün tesadüfler benim kızımın ölümüne mi denk geldi? Benim kızım Türkiye'ye mal oldu. Bu kadar önemli bir dosyada kameranın bozulması o güne mi denk geldi?' diye konuştu.

NEVZAT BAHTİYAR: BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM Daha sonra Nevzat Bahtiyar huzura alındı. Mahkeme başkanının sorularına, Bahtiyar şöyle cevap verdi: -Araştırılmasını istediğiniz bir şey var mı? Bahtiyar: Yok. -Eklemek istediğin bir şey var mı? Bahtiyar: Yok. -Geçen celse dışında söylemek istediğin bir şey var mı? Bahtiyar: Hayır.

Narin'i sen mi öldürdün? Bahtiyar: Hayır. Bahtiyar, avukatların sorularına ise şöyle yanıt verdi: - (Olay günü) Oğlun Muhammed evde miydi? Bahtiyar: Hatırlamıyorum. - Salim, oğlunun hangi futbol okuluna gittiğini nereden biliyor? Bahtiyar: Bilmiyorum, kaydetmedim. Büyük oğlum onu kaydetti, ben bilmiyorum. -Salim bunu bilebilir mi?

Bahtiyar: Bilmiyorum. - 28 Ağustos'ta ne yaptığını hatırlıyor musun? Bahtiyar: Üzerinden 4 ay geçmiş, hatırlamıyorum. -Oğlun, cesedi ahırın yan tarafından bırakıldığını nereden biliyor? Bahtiyar: Ben kimseye söylemedim. -Ona cezaevinde anlattın mı? Bahtiyar: Hatırlamıyorum. -Narin'in bulunduğu gün köye gittin mi?

Bahtiyar: Hayır. -Kamera kayıtlarında Salim'in köydeki ilişkileri soruluyor. 'Orada yok' diyorsunuz. Ancak daha sonraki açıklamalarda var diyorsunuz? Bahtiyar: Hatırlamıyorum. -Narin'in cenazesini alıp evden çıktın, sonrasını anlatır mısın? Bahtiyar: Ben cenazeyi aldım, araca bıraktım. O sırada Salim geldi, battaniyeyi aldı. O sırada nereye gittiğini bilmiyorum.

-O araç neredeydi? Bahtiyar: Bilmiyorum. -Narin'in çantasını dereye götürme esnasında açtın mı? Bahtiyar: Hayır, sadece kemerini aldım, torbayı bağladım. - Olay günün Necmettin Kaya ile 00.30'da telefonla görüştünüz. Ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Bahtiyar: Hayır. - 'Salim aracıyla cami yolunu kullanarak geldi, battaniyeyi orada teslim aldı' dediniz. Bunu açıklayın.

Bahtiyar: Cami yolundan geldi. (Haritadan gösterilmesinin istenmesi üzerine) Hatırlamıyorum. Uzunbahçe tarafına olay günü dışında gitmedim. -Narin'in raporunda iç çamaşırında PSA bulunmuş. Sperm öncesi bir bulgu. Bahtiyar: Ben öyle bir şey yapmadım. Narin'in üzerine bir taş bıraktım. -Orada 38 dakika ne yaptınız? Bahtiyar: İlk önce ip aradım. Çuvalın ağzını kapatmak için bekledim. Çuvalın içindeki kancayı ben koymadım, beni takip etmiş olabilirler.