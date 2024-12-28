Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ’de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür de yoğun olarak yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Yağış nedeniyle merkezde 42, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 38, Mazgirt 32, Hozat’ta 22, Nazimiye’de 21, Pertek’te 19, Çemişgezek’te 8 olmak üzere toplamda 1559 kilometre uzunluğundaki 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Müdürlüğü, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personelle temizlik çalışmalarına başladı.