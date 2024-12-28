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        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı

        TUNCELİ'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:32 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:35
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        Tunceli'de kar nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı
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        TUNCELİ’de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 222 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte 2 gündür de yoğun olarak yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Yağış nedeniyle merkezde 42, Pülümür’de 40, Ovacık’ta 38, Mazgirt 32, Hozat’ta 22, Nazimiye’de 21, Pertek’te 19, Çemişgezek’te 8 olmak üzere toplamda 1559 kilometre uzunluğundaki 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Müdürlüğü, 58 iş makinesi ve 110 kişilik personelle temizlik çalışmalarına başladı.

        Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise ilçe ve şehirlerarası yollarda temizlik çalışmalarını yürütüyor. Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipiyle mücadele eden ekipler, sürücülerin yolunu açtı. Ekipler, dağ yamaçlarında biriken karı kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizlerken; Dağ Yolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır beklendi. Belediye ekipleri de mahalle yolları ile şehir merkezindeki karları temizledi. Ekiplerin karla mücadelesi aralıksız sürerken, hafta sonunu ve kar yağışını fırsat bilen çocuklar, sokak aralarında poşetlerle kayıp durumu eğlenceye çevirdi.

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