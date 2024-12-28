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Diyarbakır'dakaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı.
Diyarbakır'dakaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, , ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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