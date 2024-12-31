Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler yeni yılda umutla çocuklarını bekliyor

DİYARBAKIR’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan aileler, yeni yıla buruk giriyor. 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, “6 yıldır burada annelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. 5 yıldır yılbaşını burada geçiriyoruz ve buruk geçiyor. Yeni yıla umutlu girmek istiyoruz. Tek temennimiz burada evlatlarımıza kavuşmaktır" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 380 ailenin katılımı ile 1947 gündür dönüşümlü olarak süren nöbette, şu ana kadar 57 aile evladına kavuştu. Yeni yıla bir gün kala ailelerin tek dileği, evlatlarına kavuşmak oldu. Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, “Oğlum, 2015’te 16 yaşındayken kandırılıp dağa götürüldü. 6 yıldır burada nöbet tutuyoruz ve kararlılıkla sürecektir. Onlar çocuğumu kandırıp Lice kırsalına götürdüler. 3 kere hem Lice kırsalına hem de Irak’a gittik ama çocuğumuzu göstermediler. Yılmayacağız. Oğlum, bak yeni yıla giriyoruz. Biz istiyoruz ki seninle girelim. Orası size göre bir yer değil. Annenizin yanına gelin. 10 yıldır senden hiçbir şekilde haber almadım. Ne olursun, gel güvenlik güçlerimize teslim ol” dedi.