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        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı

        DİYARBAKIR'da tartıştığı annesi Yezda Akgül'ü (42) tabancayla kalbinden vurup öldüren Baver Yalçınkaya (20), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:05
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        Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da tartıştığı annesi Yezda Akgül'ü (42) tabancayla kalbinden vurup öldüren Baver Yalçınkaya (20), tutuklandı.

        Olay, 29 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak’taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Baver Yalçınkaya, annesi Yezda Akgül'ü yaşadığı tartışma sonucu tabancayla ateş ederek kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi.

        Akgül'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, gözaltına alınan Baver Yalçınkaya emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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