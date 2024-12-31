Annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren şüpheli, tutuklandı

Olay, 29 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak’taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Baver Yalçınkaya, annesi Yezda Akgül'ü yaşadığı tartışma sonucu tabancayla ateş ederek kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi.

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