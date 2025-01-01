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        Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Sedat' oldu

        DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen 2025'in ilk bebeğine 'Sedat' ismi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:00 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:05
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        Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Sedat' oldu
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        DİYARBAKIR’da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen 2025’in ilk bebeğine ‘Sedat’ ismi verildi.

        Diyarbakır’da yeni yılın ilk bebeği, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Tokay çiftinin oldu. 3 kilo 100 gram doğan bebeğe, ‘Sedat’ ismi verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Pamukçu, daha sonra yeni doğan bebeğe gram altın hediye etti.

        Bebeğin normal doğumla dünyaya geldiğini belirten Dr. Pamukçu, “2025 yılında ilk bebeğimiz doğdu. ‘Sedat’ ismi verilen bebeğimiz ailenin 4'üncü çocuğu. Normal doğumla dünyaya geldi. 3 kilo 100 gram ve sağlıklı bir bebek. Sedat bebeğin hem ülkemize hem de Diyarbakır'ımıza sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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        Galeri

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