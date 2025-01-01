Diyarbakır'da yeni yılın ilk bebeği 'Sedat' oldu

DİYARBAKIR’da, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen 2025’in ilk bebeğine ‘Sedat’ ismi verildi.

Diyarbakır’da yeni yılın ilk bebeği, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Tokay çiftinin oldu. 3 kilo 100 gram doğan bebeğe, ‘Sedat’ ismi verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, yeni yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Pamukçu, daha sonra yeni doğan bebeğe gram altın hediye etti.