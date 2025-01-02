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        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı

        DİYARBAKIR'da 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:05
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        Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı
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        DİYARBAKIR'da 7 katlı apartmanın terasında yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatı yangınına yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

        Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı binanın teras katında akşam saatlerinde mangaldan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatıyı tutuşturdu. Durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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