Diyarbakır'da terasta yakılan mangal, çatıda yangına yol açtı

Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan 7 katlı binanın teras katında akşam saatlerinde mangaldan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, çatıyı tutuşturdu. Durumun fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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