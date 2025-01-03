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        CHP'li Tanrıkulu: Yapıcı, diyalogdan yana bir süreçten yana tutum aldık, alacağız

        CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye'nin Kürt meselesi, siyasi partilerin kendi günlük siyasi takvimleri ve ajandası dışında ortaklaşacağımız bir çözüm rotasına girecek mi? Ama şunu söyleyebilirim ki burada yapıcı, diyalogdan yana ve Türkiyeli yurttaşlarımızın yararına bir süreçten yana tutum aldık, alacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:15
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        CHP'li Tanrıkulu: Yapıcı, diyalogdan yana bir süreçten yana tutum aldık, alacağız
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        CHP Diyarbakır milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye'nin Kürt meselesi, siyasi partilerin kendi günlük siyasi takvimleri ve ajandası dışında ortaklaşacağımız bir çözüm rotasına girecek mi? Ama şunu söyleyebilirim ki burada yapıcı, diyalogdan yana ve Türkiyeli yurttaşlarımızın yararına bir süreçten yana tutum aldık, alacağız" dedi.

        CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) lokalinde gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

        'O GÖRÜŞMELERİN NEREYE EVRİLECEĞİ BELLİ DEĞİL'

        Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye ve içinde bulunduğumuz bölge, coğrafya, kritik zamanlardan geçiyor. Kimsenin yakın zamanda görmediği bir biçimde Suriye'de yeni bir rejim oluştu. Onun nereye evrileceği, en azından bugün açısından belli değil. Suriye'deki yeni rejimin yeni yönetimin Türkiye'ye, dünyaya büyük etkileri var. Büyük etkileri olacak. Çünkü Suriye sadece Suriye değil; birçok halkın, inancın, toplumsal kesimin yaşadığı bir coğrafya ve bizim sınırımızda ve sadece sınırın diğer tarafında hepimizin akrabalığı olan halklar yaşıyor. Ve tam da bu zamanda başlayan bir süreç var. Adı konmamış bir süreç. Adını korkudan mı ya da geçmişten gelen endişelerden dolayı mı adı konmayan görüşmeler var diyelim. O görüşmelerin nereye evrileceği belli değil. O nedenle de yurttaşlarımızın çoğu sizler gibi, bizler gibi daha çok temkinli, endişeli ama aynı zamanda umutlu bir bekleyiş içerisindeler" dedi.

        'AK PARTİ'NİN POZİSYONU NEDİR'

        Tanrıkulu, "Bir bilgi ve fikir sahibi olmamız lazım. Devlet ne öngörüyor, AK Parti'nin pozisyonu nedir? Türkiye bakımından, demokratikleşme bakımından, temel haklar bakımından hangi program var? Bir siyasi partinin ajandasına uygun bir süreç mi yürütülecek yoksa gerçekten de Türkiye'nin Kürt meselesi, siyasi partilerin kendi günlük siyasi takvimleri ve ajandası dışında ortaklaşacağımız bir çözüm rotasına girecek mi? Bunları ileriki zamanlarda hep beraber göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim ki burada yapıcı, diyalogdan yana ve Türkiyeli yurttaşlarımızın yararına bir süreçten yana tutum aldık, alacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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