Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, M.V. (40) isimli kadının yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Olay, 12 Ocak akşamı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan iş yeri sahibi ve müşteriler, barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.V. isimli kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.V., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.V. ile S.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatınd...
        Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna avukatınd...
        Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaş...
        Boşandığı gün eski eşini ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaş...
        Diyarbakır'da kas hastası çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı
        Diyarbakır'da kas hastası çocuğa doğum günü sürprizi yapıldı
        DMD hastası Muhammed Emir'e sürpriz yaş günü kutlaması
        DMD hastası Muhammed Emir'e sürpriz yaş günü kutlaması
        Çermik Kale Barajı Sulama Ana İletim Hattı Tünelinde inşaat çalışmalarına b...
        Çermik Kale Barajı Sulama Ana İletim Hattı Tünelinde inşaat çalışmalarına b...
        Amed Sportif Faaliyetler'den, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
        Amed Sportif Faaliyetler'den, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu