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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)

        EKMEKVERMEK İSTERKEN SALDIRMIŞ, O ANLAR KAMERADADiyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:00
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        Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
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        EKMEKVERMEK İSTERKEN SALDIRMIŞ, O ANLAR KAMERADA

        Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.F. isimli erkek çocuğu, sabah saatlerinde sokak köpeğinin saldırısına uğradı. D.F.’nin baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.F.’nin sokak köpeğine ekmek verdiği sırada saldırıya uğradaığı görüldü.

        Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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