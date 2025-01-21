Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yaralandı (2)
EKMEKVERMEK İSTERKEN SALDIRMIŞ, O ANLAR KAMERADADiyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.
EKMEKVERMEK İSTERKEN SALDIRMIŞ, O ANLAR KAMERADA
Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde 5 yaşındaki D.F. isimli erkek çocuğu, sabah saatlerinde sokak köpeğinin saldırısına uğradı. D.F.’nin baş ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D.F.’nin sokak köpeğine ekmek verdiği sırada saldırıya uğradaığı görüldü.
Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,
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