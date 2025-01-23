Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü

DİYARBAKIR'da Tuncay Tatlı (44), sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Tatlı, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ile gözcülük yaptığı ileri sürülen şüpheli kaçarken, Tatlı vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tatlı, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tatlı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.