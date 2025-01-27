Biri silahlı 3 şüphelinin, araç ve iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar kamerada

DİYARBAKIR’da biri silahlı 3 şüpheli, girdikleri iş yerinden matkap aletleri, otomobilden de 24 bin TL çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi 210. Sokak’ta meydana geldi. Biri kadın 2 şüpheli, girdikleri iş yerinden matkap aletleri, park halindeki otomobilden de 24 bin TL çaldı. Başka bir erkek şüpheli ise gözcülük yaptı. Hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, belinde tabanca taşıyan erkek şüphelinin otomobilden parayı çıkardığı, ardından iş yerinden matkap aletlerini poşete koyan kadın şüphelinin yanına gittiği, daha sonra gözcülük yapan başka bir erkek şüpheliyle beraber uzaklaştığı görüldü. İş yeri sahibi ve parası çalınan kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.