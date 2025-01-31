Amedspor Başkanı Baysal: Takımın lig mücadelesine devam edecek atmosferi sunmak zorundayız

AMED Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Burç Baysal, “Taraftarlarımızın takımımızın başarısı açısından transfer beklentileri vardır. Transfer beklentileri konusunda gerek basınımızın gerekse sosyal medya aracılığıyla taraftarlar kitlemizin yapmış olduğu eleştiriler, övünçlerle geçen bir transfer dönemi içerisindeyiz. Biz şu aşamada hem transferi düşünüp hem de takımın lig mücadelesine devam edecek atmosferi sunmak zorundayız” dedi.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Teknik Direktör Servet Çetin ile birlikte kulübün Şehmus Özer Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Baysal, saha zemini sorunu ile ilgili kendi sahalarında oynamaya devam edeceklerini ifade ederek, “Ankara orijinli bir firma, yaklaşık 800 metrekare civarında hibrit çimi saha içerisinde uyguladı. Bugün itibarıyla 800 metrekareyi bitirip gidiyorlar. Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerekse Diyarbakır Valiliği’nin bu firmayla yapmış oldukları görüşmeler neticesinde, 2 bin metrekarelik bir yapılanma söz konusudur. Maalesef ki bin 200 metrekare eksik olarak yapılacak. Bunun sebebi mevcut sahanın zemininin bu işleme müsait olmadığı konusudur. Hafta başında yönetim kurulu üyelerimizle beraber stada gidip incelemelerde bulunduğumuzda, yapılan çalışmada buradaki teknik malzemeden kaynaklanan bir sıkıntı yaşadıklarını söylemişlerdi. Bu iğne vasıtasıyla yapılan bir işlem, mevcut zeminin 15 santim dibine girmeleri gerektiğinden dolayı, 15 santimlik zemin dibinde de taş ve kaya ile karşılaştıklarından, makinenin verimli çalışmasının ancak bu kadar olduğunu söylediler. Büyük baskılar yapmamıza rağmen şu anda koşullar budur. Diyarbakır Valiliği ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da stadın düzelmesi açısından, çalışmalarına gerek bakanlığa gerekse firma yetkililerine yapıyorlar. Bizim baktığımızda stadın zeminin iyileştirmesi bakımından en azından 400 metrekarelik bir yerin yapılması lazımdı. Biz 2 bin metrekareyi yaptığımızda da Diyarbakır Valiliği kendi oluşturacakları bütçelerle bunu destekleyeceklerini söylediler. Ama şu koşullarda makinenin çalışma koşullarının olmadığı yönünde bir beyanda bulundular. Hatta firma sahibini cumartesi günü Diyarbakır'a davet ettik, Pazar günü maçı beraber seyredelim diye. Onların takvimine uyarlarsa gelecekler” dedi.