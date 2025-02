48 kişinin öldüğü Sözel Apartmanı'nda, yengesi ile 3 yeğenini kaybetti: Dünyamız yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan Sözel Apartmanı’nda yengesi Süreyya Bulak (46) ve yeğenleri Kadir (24), Sidar (18) ve Lorin’i (8) kaybeden Sedat Bulak (52), “Biz aşağı indiğimizde, yengemi arayayım, dedim. Ağabeyim de burada değildi, Adapazarı’nda çalışıyordu. Yengemi arıyorum, cevap vermiyor. Kadir ile Sidar’ı da aradım, telefon çalıyor ama cevap vermiyorlar. Öğrendik ki binaları çökmüş, dünyamız yıkıldı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan 1’i boş, 7 binada 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yıkılan binalardan Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak’taki Sözel Apartmanı’nda ise 48 kişi yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturmada, Müteahhit Celal İrkören'in de aynı binanın enkazı altında kalarak öldüğünün belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verildi.

‘BİNANIN YIKILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİK’

Yıkılan binada yengesi Süreyya Bulak ve yeğenleri Kadir, Sidar ve Lorin’i kaybeden Sedat Bulak, “Bölgemiz bir şok ile uyandı. Biz de o şokun etkisindeydik. Sallantı durduktan sonra eşim ile kızım korkudan ‘Haydi aşağı inelim’ dedi. Aşağı inmişken ‘Yengemi arayayım’ dedim. Ağabeyim burada değildi, Adapazarı’nda çalışıyordu. Yengemi arıyorum, cevap vermiyor. Kadir ile Sidar’ı da aradım, telefon çalıyor ama cevap vermiyorlar. Hatta bir ara ‘Diyarbakır’da kıyamet kopmuş ama yengem ve çocukları hala uyuyor’ diye düşündüm. Oğlum sosyal medyada görüp, ‘Baba 4’üncü noter nerede?’ diye sordu. Öyle demesiyle dizlerim kırıldı. ‘Amcanların olduğu bina’ dedim. Bana binayı gösterdi. Ağabeyimin oturduğu bina olduğunu fark ettim. Kendimi bu semte nasıl attım, bilmiyorum. Bizim ev ile buranın arasında yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafe var. O karmaşada yarım saatte kendimi burada buldum. Geldiğimde korkunç bir manzara ile karşılaştım. İnsanların çaresiz duruşları ki bunların içerisinden biri de bendim. ‘Yeğenlerim için ne yapabilirim, onları nasıl kurtarabilirim’ mantığıyla hareket ediyordum” dedi.

‘KADİR VE SİDAR, ÇEVRESİNDE ÇOK SEVİLİYORDU’

Yeğenlerinin çok genç olmalarına rağmen çevresinin çok geniş olduğunu anlatan Bulak, “Kadir 24, Sidar henüz 18 yaşındaydı. Arkalarından onları çok seven bir kitle bıraktılar. Bu hem onlar adına hem de biz Bulak ailesi adına onur verici bir olaydır. Bu yaşta bu kadar sevilmek, saygı duymak, arkadaş çevresi edinmek herkesin harcı değildir. Benim yaşım 52, benim çevrem Kadir ve Sidar’ın çevresinin yarısı kadar yoktur. Kadir hem eski genç bir futbolcu hem de Diyarbakırspor’a ait bir taraftar gurubunun öncülerinden biriydi. Bu nedenle çevresinde çok sevilen bir gencimizdi. Son zamanlarda eczanede dayısının yanında çalışmaya başlamıştı. Hem arkadaş çevresi ve taraftar gurubu olarak aktif biriydi. Bugüne kadar ne Kadir’den ne de Sidar’dan yaşantıları boyunca kimse incinmemiştir. Mecburiyetten psikolojik tedavi görmek zorunda kaldım. Doktorum bana ‘Kalbinde ne hissediyorsun’ dedi, ‘Burada kuru bir ateş yanıyor’ dedim. Sevgileri, özlemleri her zaman için ölene kadar benimle kalacak. Yeğenlerimi ve yengemi morgdan aldığımız zaman kendi ailemdekilere şunu söyledim, ‘Benim yaşım 52, Kadir ve Sidar’ın benim tabutumun altına girmesi gerekirken, şu an onların tabutunu ben kaldırıyorum’ dedim. Allah’ım hiçbir insanlığa bir daha böyle bir acı yaşatmasın, çok zor bir acı ve unutulmayacak bir acı. Ama ne yazık ki hayat devam ediyor. Ben de bir amca olarak, bu acıyla yaşamaya devam ediyorum, devam da edeceğim” diye konuştu.