Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis

        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:59 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis
        ABONE OL

        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır'da 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ‘Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs’ suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 'Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı dava, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zeydan, duruşmaya katılmadı. Avukat Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Yargılamayı uzattığı gerekçesiyle bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Aktar, reddihakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebin hüküm verilmesini engelleme amacıyla olduğuna karar vererek bu talebi de reddetti.

        Mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan hakkında ‘Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kararda, “Abdullah Zeydan hakkında, her ne kadar silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması iddia ve talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığın 04/10/2015 tarihli eyleminin bir bütün olarak silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme olarak kabulü ile suçun işleniş biçimi ve özelliği, sanığın kastı ile suç sebep ve saikleri nazara alınarak eylemine uyan TCK’nın 314/3 ve 220/7 maddesi delaletiyle TCK’nın 314/2 maddesi gereğince takdiren ve teştiden 6 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın eylemlere katkısı ve eylem sayısı nazara alınarak takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın suçu, terör suçu sayılması nedeniyle verilen cezadan 1/2 oranında artırım yapılarak 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalması kalmış olması sebebiyle 1/4 oranında indirim uygulanarak 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın yargılama sürecindeki davranışları olumlu olduğundan cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verildi.

        Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya en yakın Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi suretiyle Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulabileceğine, bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceğine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!

        Benzer Haberler

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılandığı dava...
        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a yeniden yargılandığı dava...
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da marangoz atölyesinde yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
        Hizmet-İş Sendikasından oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek zi...
        Hizmet-İş Sendikasından oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek zi...
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliye suçüstü; o anlar kamerada
        Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şüpheliye suçüstü; o anlar kamerada