Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kar; Çermik'te taşımalı eğitime ara, Silvan'da 22 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Silvan ilçesinde de 13 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından, Diyarbakır'ın Ergani, Çınar, Kocaköy ve Çınar ilçelerinin kırsal mahalleleri ile Çermik'te kar yağışı etkili oldu. Ergani'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çınar, Kocaköy ve Ergani'nin ardından Çermik ilçesinde de taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

        Çermik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde taşımalı eğitim merkezi, merkezde ikamet eden öğrencilerimiz hariç ve kırsal mahallelerdeki tüm okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

        Silvan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Silvan Belediyesi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
        Tunceli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 8 gözaltı
        Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (3)
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (3)
        Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ve kandil simidi ikram...
        Diyarbakır ve çevre illerde kandil dolayısıyla salep ve kandil simidi ikram...
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (2)
        Diyarbakır'da kardan kapanan 216 kırsal mahalle yolu açıldı (2)