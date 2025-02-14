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        Cezaevinden izinli çıkan uyuşturucu hükümlüsü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

        DİYARBAKIR ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 391 kilo esrar ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:00
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        Cezaevinden izinli çıkan uyuşturucu hükümlüsü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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        DİYARBAKIR ve Adana’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 391 kilo esrar ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen A.Y.’nin (34), ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izli çıktığı öğrenildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; Hazro Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü A.Y. isimli şüphelinin, cezaevinden izin alarak Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı kırsal Bağlan Mahallesi’ne geleceği istihbaratını aldı. A.Y.'nin, buradan temin edeceği uyuşturucuyu da kurduğu ekiple birlikte satış ağı oluşturduğu Adana’ya sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, ilçede tespit ettikleri bir kamyonet ve araca operasyon düzenledi. Aramalarda, kamyonetteki samanların altında 332 kilogram esrar, evraklar ve cep telefonları ele geçirildi.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Evraklar ve cep telefonlarının incelenmesinin ardından Adana’da 3, Diyarbakır’da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri A.Y. ile 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 59,4 kilogram esrar, bir miktar para ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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