Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kar yağışı (2)

        KARDANKAPANAN 165 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDIDiyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan ilçelerden Çüngüş'te 20, Dicle'de 85 ve Hani ilçesinde 60 kilometre olmak üzere toplamda 165 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kar yağışı (2)
        ABONE OL

        KARDANKAPANAN 165 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI

        Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan ilçelerden Çüngüş'te 20, Dicle'de 85 ve Hani ilçesinde 60 kilometre olmak üzere toplamda 165 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye başvurusu
        Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 2 şüpheli hakkında tahliye başvurusu
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
        Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
        Diyarbakır'da mobilya fabrikasında yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı
        Diyarbakır'da mobilya fabrikasında yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı
        Diyarbakır'da sağlık ekiplerinden kırsal mahallelerdeki hastalara mobil hiz...
        Diyarbakır'da sağlık ekiplerinden kırsal mahallelerdeki hastalara mobil hiz...
        Narin Güran cinayeti; istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi...
        Narin Güran cinayeti; istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi...
        Narin Güran cinayetine ilişkin istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye...
        Narin Güran cinayetine ilişkin istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye...