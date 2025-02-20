Diyarbakır'da kar yağışı (2)

KARDANKAPANAN 165 KİLOMETRELİK YOL ULAŞIMA AÇILDI

Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan ilçelerden Çüngüş'te 20, Dicle'de 85 ve Hani ilçesinde 60 kilometre olmak üzere toplamda 165 kilometrelik yol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor.