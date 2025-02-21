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        Narin Güran cinayeti; 6'sı tutuklu 12 sanık, 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

        DİYARBAKIR'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 12 sanık hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:05
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        Narin Güran cinayeti; 6'sı tutuklu 12 sanık, 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
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        DİYARBAKIR’da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 12 sanık hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan hazırlanan iddianame 17'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 14 Nisan’da başlanacak.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        SANIKLAR HAKKINDA 6 AYDAN 5’ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Suça sürüklenen 3 çocuk hakkında hazırlanan iddianame ise 2'nci Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamelerde, 6'sı tutuklu 15 sanık hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

        14 NİSAN’DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

        17’nci Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. 6’sı tutuklu, 12 sanık 14 Nisan’da hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan tensip zaptında şu ifadelere yer verildi:

        “Sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin Ceza Muhakemesi Kanununun 100/1. maddesi bağlamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların olduğu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100/2. maddesi bağlamında eyleme öngörülen cezanın sınırları gözetildiğinde kaçma şüphesinin varlığının bulunduğu, bu haliyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100/1,2 maddesi gereğince tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, sanıklar Barış Güran, Hediye Güran, Halil İbrahim Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya’nın duruşma gün ve saatinde ihzaren celbine, sanıkların savunmaları alındıktan sonra tutanak mümzilerinin tanık olarak dinlenilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 21/03/2025 günü gözden geçirilmesine, duruşmanın bu nedenle 14 Nisan 2025 günü saat 09.00'a bırakılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

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