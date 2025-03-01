Evlat nöbeti tutan ailelerin buruk ramazanı

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini sürdüren aileler, ramazan ayına buruk girdi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 380 ailenin dönüşümlü olarak 2007 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 60 aile, çocuğuna kavuştu. Ramazan ayına çocuklarından ayrı girmenin hüznünü yaşayan aileler, bir yandan güzel haber bekliyor.

'BU 5'İNCİ RAMAZAN AYIMIZDIR'

2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Diyarbakır anne ve babaları olarak 6 yıldır HDP'nin kapısındayız. Bu 5'inci ramazan ayımızdır. Çocuklarımıza hasret bir şekilde iftar yapacağız, sahura kalkacağız. Ama gönül isterdi ki onlar da yanımızda olsun. Beraber sahura kalkalım, beraber iftarımızı açalım. Beraber mutlu bir bayram geçirelim diye umut ediyorum. İnşallah bu çağrılardan sonra bu bayram evlatlarımıza kavuşur, çifte bayram yaşarız" dedi.

'ÇOCUĞUMLA RAMAZAN YEMEĞİ YİYECEĞİZ İNŞALLAH'

2015'te 16 yaşında kaçırılan oğlu Aziz için eylemini sürdüren Güzide Demir ise "Aziz için buradayım. Yaklaşık 6 senedir buradayız. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Bu sürecin başladığına çok sevindik. İnşallah çocuklarımız silahlarını bırakıp gelirler. 6 senedir buradayız 5'inci ramazana giriyoruz. Burada bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. İnşallah çocuğum bu bayram gelir, beraber çifte bayram yaşarız. Çocuğumla beraber ramazan yemeği yiyeceğiz inşallah" diye konuştu.