Otomobil takla attı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 553. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EAF 677 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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