Depremde yıkılan ve yerinde dönüşüm kararı alınan Galeria Sitesi'nde ilk kazma

DİYARBAKIR'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 1 blokunun yıkılıp, 89 kişinin yaşamını yitirdiği, diğer 3 blokunun ise yıkımının yapıldığı ve mülk sahiplerinin yerinde dönüşüm kararı aldığı Galeria Sitesi'nde ilk kazma vuruldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi yaralandı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 132 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Sitede 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Diğer 3 blok da kontrollü şekilde yıkıldı. Galeria Sitesi'ne ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari 3 sanığın dosyası ayrıldı. Sedat Eser, Ankara'da tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YERİNDE DÖNÜŞÜM KARARI ALINDI

Sitenin mülk sahipleri, haklarını korumak adına 'Galeria Mülk Sahipleri Platformu'nu kurdu. Platforma üye olan 280 kişinin düzenlediği toplantılar sonucu siteden geriye kalan 6 dönümlük arazi için yerinde dönüşüm kararı alındı. Yeni bir iş ve yaşam merkezi için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verildi. Ardından 9 katlı, 4 bloklu site içerisinde 272 konut, 177 iş yerinden oluşan 2 katlı bir alışveriş merkezi olan 'Galeria Yaşam Merkezi' için bir müteahhitle anlaşıldı. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne sunuldu. Müdürlük projeye onay verirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ruhsatın ardından yıkılan alana ilk kazma vurularak karot örnekleri alındı.

'GALERİA TEKRAR YAŞAMA DÖNECEK'

Platformun sözcüsü Ender Budak, 6 dönümlük arazinin 4 farklı noktasında karot örneklerinin alındığını belirterek, "18 aylık bir sürecin sonucunda bugün sondaj işlemlerine başladık. 250 hak sahibi var. Çok zorlu bir sürecimiz oldu. Bu süreçte toplantılar yaptık. Bir firma ile anlaştık. Burada 2 katlı AVM olmak üzere 9 katlı bina yapıyoruz. Bu sabah çok farklı bir duygu yaşadık. Buraya çok emek verdik. 250 hak sahibini bir araya getirmek zordu. Bunu başardık. Galeria tekrar yaşama dönecek. Bugün ilk kazmamızı vurduk ve süreç başladı. Burada artık bir inşaat devam edecek. 272 konut, 177 iş yeri olmak üzere 2 katlı AVM 9 katlı bir yaşam merkezi olacak. Bu konuda da mutluyuz. Karot alımı yapılıyor. Bu işlem 1 hafta sürecek. 6 dönümlük alanda 4 ayrı noktada karot alımı yapılacak ve laboratuvarda incelenecek” dedi.