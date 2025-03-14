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        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyonda 15 tutuklama

        DİYARBAKIR merkezli 6 ilde Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan, bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan, 13 milyon TL'sini de rüşvet veren şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheliden 6'sı memur, 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:25
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        Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyonda 15 tutuklama
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        DİYARBAKIR merkezli 6 ilde Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan, bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan, 13 milyon TL’sini de rüşvet veren şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheliden 6'sı memur, 15’i tutuklandı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bismil ilçesindeki 57 bin 317 dekar Hazine arazisi için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı yaptıran ve bu yolla devletten destek alanlara yönelik soruşturma başlattı. 176 şüphelinin söz konusu tarihlerde devletten güncel değeri 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 13 milyon TL'sini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ndeki bazı memurlara rüşvet olarak gönderdikleri belirtildi.

        Soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik 10 Mart’ta Diyarbakır, Mardin, Batman, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 190 adrese düzenlenen baskınlarda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüyle kullanma' suçlarından gözaltına alınan kişiler Diyarbakır'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı kamu görevlisi 15 kuşu tutuklandı, 75’i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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