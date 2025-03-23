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        Diyarbakır'da CHP'liler ön seçimde 50 sandıkta oy kullanıyor

        DİYARBAKIR'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde 50 sandıkta oy kullanılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 23.03.2025 - 13:00
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        Diyarbakır'da CHP'liler ön seçimde 50 sandıkta oy kullanıyor
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        DİYARBAKIR’da CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde 50 sandıkta oy kullanılıyor.

        Diyarbakır’da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 17 ilçe başkanlığında kurulan 50 sandıkta oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da dayanışma sandıklarında oy kullanıyor. Oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek.

        ‘DAYANIŞMA SANDIĞINDA EKLER YAPIYORUZ’

        Diyarbakır’da bulunan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kadınların yoğun bir ilgisi olduğunu belirterek, “Yoğunluk her geçen saat artıyor. Her ilçemizde 3 veya 4 sandık kuruldu. Dayanışma sandığında ekler yapıyoruz. Son kararlardan sonra inanılmaz bir yoğunluk var. Halk iradesi gerçek anlamda sahip çıkıyor. Bunun önünde de kimsenin durma şansı yok. 17 ilçemizde toplam 11 bin üyemiz var” dedi.

        Adıyaman’dan ailesiyle kızının sınavı için Diyarbakır’a geldiklerini ve dayanışma oyu kullandıklarını belirten Avukat Şeyho Saya da “30 yıllık bir avukat olarak hayret ediyorum. Gerçekten adalet arıyoruz. Bu bütün halkın iradesine yapılan gasptır. Her dönem herkese adalet lazım. Adaletin tarafsız olması gerekir. Ailemle burada dayanışma amacıyla oyumuzu kullandık. 6 kişi geldik” diye konuştu.

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