Diyarbakır'da motosikletlilerin kural ihlalleri KGYS'de; 4 bin 397 sürücüye işlem yapıldı

DİYARBAKIR'da 2025'te motosiklet sürücülerinin kural ihlalleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) tespit edildi. Bu yıl toplamda 4 bin 397 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025'te KGYS görüntülerinden motosiklet sürücülerinin çeşitli kural ihlallerini tespit etti. Trafiğin olağan akışına aykırı davranıp akrobatik hareketler yapan, kask kullanmayan, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan, kırmızı ışık kuralına uymayan ve motosiklet kullanma ile ilgili diğer kurallara uymayan toplamda 4 bin 397 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, bir polis memurunun motosiklet sürücüsünü durdurması, ekip takviyesi istendiği esnada ise sürücünün kaçması KGYS görüntülerine yansıdı.