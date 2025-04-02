Diyarbakır'a turist akını; otellerde nisan sonuna kadar yer kalmadı

TARİHİ mekanları ile Güneydoğu'nun önemli turizm kentleri arasındaki Diyarbakır, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, "Diyarbakır mahşer yeri gibi, Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından büyük bir turist akını var. Bütün oteller dolu, birçok otelde nisan ayına kadar bu devam edecek" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Camisi, Kurşunlu Camisi, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar, ziyaretçilerle doldu. Kente gelenler, tarihi mekanları gezerek hatıra fotoğrafı çektirip, hediyelik eşya aldı. Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Sur ilçesinde bütün caddelerin turistlerle dolup taştığını belirterek, "Diyarbakır mahşer yeri gibi, Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından büyük bir turist akını var. Olması gereken de bu zaten. Çünkü öyle bir şehirde yaşıyoruz ki tarihin, kültürün, medeniyetlerin ve maneviyatının en yoğun olduğu şehir. En çok tescilli yapıların olduğu şehir ve bilindiği üzere Diyarbakır, on bin sene sürekli şehir özelliği taşıyor" dedi.

'DİYARBAKIR'IN ANLATMALARINI İSTİYORUZ' Kenan Aksu, "Çok sevinçliyiz. Aldığımız bilgilere göre; bütün oteller dolu, birçok otelde nisan ayına kadar bu devam edecek. Diyarbakır inşallah hak ettiği yere gelecek, bunu görüyoruz. İnsanlar geliyor ve şaşırıyorlar. 'Türkiye'de böyle bir şehir var mı' diyorlar. Dünyanın en önemli şehrini biz de elimizden geldiğince anlatıyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın değerlerin en yoğun olduğu, en çok zengin olduğu yer, burasıdır. Diyarbakır'ı gezdiklerinde şaşırıyorlar; 'Diyarbakır'ı gezdiğimiz zaman tarihi yaşıyoruz, yaşayan şehir' diyorlar. Hatta biri, 'Ruhu olan şehir' dedi. Öyle şehirler var ki ruh yoktur. Ama Diyarbakır'da ruh var, tarih var. Kültür var, maneviyat var. Ve sürekli şehir özelliği taşıyan dünyadaki belki de en önemli şehir ki surlarla çevrili olması bunun özelliğini gösteriyor. Gelenlerle konuşuyoruz, sanki bir rüya yaşıyorlar. O kadar önemli, o kadar güzel şeylerle karşılaşıyorlar ki yemeğinden, gastronomisinden, insanların sıcaklığından, tarihin içinde gezdiklerinden, dünyanın her tarafından ve Türkiye'nin her şehrinden insanlar akın akın Diyarbakır'a geliyor. Muhakkak ki gittiklerinde Diyarbakır'ı anlatmalarını istiyoruz. İnanın; iddia ediyorum. Diyarbakır'ın geleceği turizmdir. Gezdiğiniz her yerde muhakkak geçmişin izleri var. Bu konuda bütün yetkililere de sesleniyoruz. Diyarbakır ile ilgili algıların kalkmasını istiyoruz. Çünkü her gelen bir algı ile geliyordu daha önceden. Bu algı herhalde silindi. Memleketimiz bu konuda çok zengin. Herkesi Diyarbakır'a davet ediyoruz" diye konuştu.