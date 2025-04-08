İlik kanseri ve görme engelli Nisanur, müzikle yaşama tutunuyor

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde, Nursel ve Mahmut Fidan çiftinin görme engelli olarak dünyaya gelen ve 4 ay sonra ilik kanseri teşhisi konulan kızları Nisanur (10), enstrüman çalıp, şarkı söyleyerek yaşama tutunuyor. Tedavisi süren ve 1 yaşındaki erkek kardeşine de ilik kanseri teşhisi konulan Nisanur, “Oyuncak gitarla müziğe başladım. Tef, piyano, darbuka, kalimba, bağlama, saz çalıyorum. Müziğe tutkuyla başladım. Eğitim almak istiyorum” dedi.

Çınar ilçesi Kırsal Ağaçsever Mahallesi’nde yaşayan Nursel ve Mahmut Fidan çiftinin 2014 yılında görme engelli olarak dünyaya gelen 3’üncü çocukları Nisanur’a, 4 aylıkken yapılan tetkiklerde ilik kanseri teşhisi konuldu. Ailesi, hastalığının tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Yaklaşık 1 yıl tedavisinin ardından ailesi, eğitimi için Çınar ilçesine taşındı. Burada 4’ücü sınıfa kadar eğitim alan Nisanur’un, geçen yıl Rıdvan isminde bir kardeşi daha dünyaya geldi. Kardeşi Rıdvan’a da yapılan kontrollerde ilik kanseri teşhisi konuldu. Çocuklarının tedavisi için aile, her ay Akdeniz Üniversitesi’ne gidiyor. Nisanur eğitimine devam edemezken, baba Mahmut Fidan da tekrar Ağaçsever Mahallesi’ne taşındı. Aile, Mahmut Fidan’ın kardeşinin ikiye böldükleri evinde yaşamını sürdürürken, Nisanur, 3 yaşından itibaren başlayan müzik tutkusunda gitar, piyano, bağlama ve tef gibi enstrümanları kullanarak söylediği şarkılarla yaşama tutunuyor.

‘OYUNCAK GİTARLA BAŞLADIM’

Nisanur Fidan, sanatçı Haluk Levent ile Antalya’da 6 Mart’taki konserinde bir araya gelerek beraber şarkı söyledi. Haluk Levent gibi iyi bir sanatçı olmak istediğini belirten Nisanur, “Ben küçükken babam beni Antalya’ya götürüp tedavi ettirdi. Kardeşim de ilik nakli oluyor. Okula başladım ve 4’üncü sınıfı bitirdim. İlik kanseriyim ve tekrar tedavi oldum. Ben oyuncak gitarla müziğe başladım. Tef, piyano, darbuka, kalimba, bağlama, saz çalıyorum. Müziğe tutkuyla başladım. Eğitim almak istiyorum. Hayalim Haluk Levent gibi iyi bir şarkıcı olmak ve Beşiktaş Stadyumu’nda maçtan önce şarkı söylemek istiyorum. Sesimi halka duyurmak istiyorum” diye konuştu.

‘DİNLEDİĞİ ŞEYLERİ HEMEN EZBERLEYEBİLİYOR’

Çocuklarının iyi bir yaşamının olmasını istediğini söyleyen Mahmut Fidan, “2 kız, 2 erkek çocuk babasıyım. 3’üncü çocuğum olan Nisanur 2014 yılında dünyaya geldi. Nisanur, 4 aylıkken ilik kanseri tanısı konuldu. Biz de Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gittik. Orada 1 yıl tedavisi devam etti. Nisanur’un 2 gözü de görmüyor. Onun da tedavisi yok. Sadece ABD’de bir çalışma var. Eğer o çalışma olursa görebilir. Geçen yıl Rıdvan doğdu. Onda da aynı hastalık ortaya çıktı. Nisanur, müziğe 3 yaşından itibaren oyuncak gitarlarla başladı. Nisanur bir şey dinledi mi hemen ezberleyebiliyor. Rehabilitasyon ve eğitimini tamamlamak için Çınar’a taşındık. Okul çağı gelince Diyarbakır’daki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlköğretim Okulu’na kaydettim. 4 yıl boyunca gidip geldim. 5’inci sınıfa geçti ancak erkek çocuğum Rıdvan doğunca onda da bu tanı konulduğu için okula gidemedi. Ben küçükken elektrik çarptığı için omuriliğim zarar gördü. Bundan dolayı ufak tefek işler yapıyorum. Çocuklarımın güzel bir hayat yaşamalarını istiyorum” diye konuştu.